МИД РФ: G7 превратила саммит в Хиросиме в пропагандистское шоу

Министерство иностранных дел России прокомментировало итоги саммита G7 в Хиросиме. В МИДе назвали решения по итогам саммита политизированными, направленными на «прочерчивание разделительных линий» в международных отношениях, а также заявили о деградации объединения. По мнению российского дипведомства, главы государств G7 «окончательно превратили хиросимское мероприятие в пропагандистское шоу», пригласив туда президента Украины Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Панический страх перед объективным процессом становления многополярности и разрушения американоцентричной гегемонии, позволявшей Западу обирать мир, заставляет членов объединения обратить все силы на раздувание русофобской и синофобской истерии»,— говорится в заявлении министерства (цитата по сайту МИДа).

В МИДе считают, в частности, что G7 зациклилась на всеобъемлющей конфронтации с Россией, а «так называемые еврогранды» передали управление группой «англосаксам» (США и Великобритании).

По мнению министерства, созданный группой механизм коллективного санкционного давления стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса, а эксперименты «семерки» по энергопереходу и внедрению зеленых технологий не позволяют установить в мире устойчивый энергобаланс.

В заявлении МИДа подчеркивается, что правила, за которые ратует «семерка»,— это ее собственные идеология и система ценностей. «Очевидно, что "Группа семи" — главный фактор обострения глобальных проблем. Она не может отражать интересы других центров развития, в особенности государств АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона.— "Ъ"), Южной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки»,— заключили в МИДе.

G7 — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. До 2014 года в группу также входила Россия и она носила название G8.

Саммит G7 в японской Хиросиме проходил с 19 по 21 мая. В нем также принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Он провел встречи с лидерами стран G7. Одной из главных тем саммита стала ситуация на Украине.

20 мая лидеры стран G7 выступили с рядом совместных заявлений. В частности, они призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения ею военной операции на Украине, выступили за поддержание «справедливого и прочного мира», в том числе с помощью «прямых переговоров с Украиной». Также организация призвала Иран не оказывать России военную помощь и не передавать вооружения.

Кроме того, страны договорились в 2023 году работать над разрешением гуманитарных и продовольственного кризисов, возникших в мире. Они намерены выделить на эти цели более $21 млрд.

Эрдни Кагалтынов