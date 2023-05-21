Путин поздравил ЧВК «Вагнер» со взятием Артемовска

Президент РФ Владимир Путин поздравил «штурмовые отряды "Вагнер"» и военнослужащих российской армии с завершением операции по получению контроля над Артемовском (Бахмут). Минобороны РФ ранее сообщало, что контроль над городом получен «в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск». Украинская армия накануне утверждала, что бои за город продолжаются.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска»,— говорится в сообщении Кремля (цитата по «Интерфаксу»). Все отличившиеся во время операции будут представлены к госнаградам.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии Бахмута накануне, 20 мая. После этого в восточной группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о проблемной ситуации в городе и предполагали, что рано или поздно из города придется выйти. «Остался очень маленький участок, и его уже легко обстреливать и держать много людей там сложно. Поэтому ясно, что рано или поздно из соображений безопасности мы оттуда выйдем»,— сказал представитель восточной группировки ВСУ «Вильному радио». Цитату приводят УНИАН и «Страна.ua», однако первое издание ссылается на помощника спикера восточной группировки ВСУ, второе — на самого спикера Сергея Череватого. На сайте радио приводятся только слова господина Череватого о продолжении боев в городе. Минобороны Украины днем 20 мая сообщало, что украинские войска продолжают удерживать «определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор».

Артемовск находится на севере Донецкой народной республики. До начала боевых действий в нем проживали около 72 тыс. человек. Бои за город продолжались с лета 2022 года. По информации СМИ, у украинских и американских военных разный взгляд на необходимость сохранения за Украиной контроля над Бахмутом. Киев выступал за продолжение обороны города и усиление операции. По мнению Белого дома, отступление ВСУ от Бахмута не будет иметь стратегического значения.