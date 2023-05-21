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Коммерсантъ FM
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Зеленский на саммите G7 признал потерю контроля над Бахмутом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт передачи города Бахмут России, сообщает агентство Reuters. Он ответил: «Думаю, что нет», когда его спросили, остается ли город под контролем Киева.

«Я думаю, что нет»,— заявил он перед встречей с президентом США Джо Байденом в Японии. «На сегодняшний день это только в наших сердцах»,— сказал он.

«Это трагедия», — сказал Владимир Зеленский. «На этом месте ничего нет»,— добавил он.

Сегодня ночью, 21 мая, Генштаб Украины заявил о продолжении боев за Бахмут. А незадолго до этого этой же ночью Минобороны России вслед за основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным заявило о получении российскими войсками контроля над городом. После этого президент России Владимир Путин поздравил «штурмовые отряды "Вагнер"» и российских военных с завершением операции.

До начала боевых действий в Бахмуте проживали около 72 тыс. человек. Бои за город шли с лета 2022 года.

Анастасия Ларина

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