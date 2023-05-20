Поставки российского СПГ в Китай выросли на 50% с начала года

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай за период январь—апрель выросли в годовом выражении на 50% — до 2,14 млн тонн. Об этом сообщается в обновленной статистике Главного таможенного управления КНР.

При этом в стоимостном выражении импорт российского СПГ в Китай вырос на 26,3% — до $1,65 млрд. По объемам экспортируемого в Китай СПГ Россия находится на четвертом месте. На первом месте Австралия (6,8 млн тонн за $4,61 млрд), Катар (5,8 млн тонн за $3,94 млрд) и Малайзия (2,2 млн тонн за $1,64 млрд).

Стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай за четыре месяца составила $2,33 млрд долларов — в годовом выражении эта сумма выросла в 2,23 раза. Физический объем импорта не приводится. Первое место по экспорту трубопроводного газа в Китай по-прежнему занимает Туркмения ($3,41 млрд), на втором месте Россия, затем Мьянма ($540,12 млн).

При этом за весь 2022 год поставки российского трубопроводного газа в Китай выросли в стоимостном выражении в 2,63 раза — до $3,98 млрд.

При этом цена спотового СПГ для поставок в Северо-Восточную Азию упала ниже $360 за 1 тыс. куб. м. — это самый низкий показатель с июня 2021 года. По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы Китай замедлит добычу угля, а спрос на СПГ будет превышать уровень 2022 года: тогда азиатский рынок будет для производителей премиальным, а цены в ЕС будут ниже, чем в Азии.

Подробнее — в материале «Азия не торопится закупать СПГ».

Анастасия Ларина