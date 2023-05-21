Georgian Airways не будут пускать президента Грузии на рейсы из-за бойкота компании

Georgian Airways не будет пускать на свои рейсы президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили. Ранее президент объявила бойкот Georgian Airways и отказалась от ее услуг из-за возобновления авиасообщения с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саломе Зурабишвили

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Саломе Зурабишвили

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт»,— сказано в заявлении Тамаза Гаиашвили, его передает Rustavi2.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты в Грузию и визовый режим для граждан этой страны. Рейсы в Грузию запустили авиакомпании «Азимут», Georgian Airways, Red Wings.

20 мая первый прямой рейс из Тбилиси в Москву выполнила Georgian Airways, из Москвы в Тбилиси — «Азимут». Во время прилета российского самолета рядом с аэропортом Тбилиси прошел митинг против возобновления авиасообщения. Вечером того же дня Саломе Зурабишвили заявила, что будет бойкотировать Georgian Airways.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Прилетный случай».

Олеся Павленко