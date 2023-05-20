Президент Грузии Зурабишвили: глава МВД пообещал, что свадьба с участием дочери Лаврова не состоится

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури пообещал президенту страны Саломе Зурабишвили, что свадьба, на которую была приглашена дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова Екатерина Винокурова, не состоится. Россияне, прибывшие в Грузию на свадьбу, уехали, сообщила госпожа Зурабишвили на брифинге.

«Я получила обещание от министра внутренних дел, что семья, люди, которые сегодня собирались отпраздновать свадьбу, уехали. Свадьба не состоится. Это победа общества, как и отъезд (депутата Госдумы Сергея.— "Ъ") Гаврилова из этой страны»,— сказала президент Грузии, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о въезде в страну дочери господина Лаврова (цитата по Mtavari).

Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов и другие российские депутаты прилетели в Грузию в июне 2019 года для участия в Межпарламентской ассамблее православия, одно из заседаний которой состоялось в парламенте страны. Там господин Гаврилов, как президент ассамблеи, разместился в кресле председателя грузинского законодательного органа. Это спровоцировало протесты, вылившиеся в беспорядки и политический кризис в Грузии, по итогам которого в отставку ушел спикер парламента Ираклий Кобахидзе. 21 июня 2019 года президент России Владимир Путин на фоне протестов ввел запрет на прямое авиасообщение с Грузией.

По информации телеканала Mtavari, грузинские спецслужбы вывезли Екатерину Винокурову еще ночью 19 мая. При этом, как утверждает телеканал, жених, брат мужа госпожи Винокуровой, с невестой все еще проживают в грузинском отеле, в котором сегодня, 20 мая, планировалось сыграть свадьбу.

Ранее сегодня корреспондент «Ъ» сообщил, что десятки активистов оппозиционных партий Грузии собрались у элитного отеля «Кварели» в одноименном городе из-за слухов о приезде в страну дочери главы российского МИДа. Митингующие пытались забросать яйцами автомашины с россиянами, приехавшими на свадьбу.

Тем временем в Грузии также проходят акции протеста против восстановления авиасообщения с Россией. В частности, 19 мая сотни активистов оппозиционных партий «Дроа» и «Гирчи» попытались приблизиться к зданию аэропорта в Тбилиси после прилета первого самолета из России.

Подробнее о протестах в Грузии — в материале «Прилетный случай».

Эрдни Кагалтынов