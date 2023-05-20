На востоке Грузии начались протесты из-за информации о приезде дочери Лаврова

Десятки активистов оппозиционных партий Грузии собрались у элитного отеля «Кварели» в одноименном городе из-за слухов о приезде в страну дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова Екатерины Винокуровой. По информации митингующих, госпожа Винокурова приехала в Кварели на свадьбу родственников, которая должна пройти сегодня вечером, 20 мая, передает корреспондент «Ъ».

Помимо дочери главы российского МИДа на свадьбу также приехали десятки гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Митингующие пытались забросать яйцами автомашины с россиянами, когда они въезжали на территорию отеля. Полиция задержала трех наиболее агрессивных пикетчиков. Организаторы акции заявляют, что «свадьбы Лавровых в Грузии не будет».

Вечером 19 мая грузинский телеканал Mtavari сообщил без указания источника, что в стране находится дочь Сергея Лаврова Екатерина Винокурова. По информации телеканала, госпожа Винокурова прибыла в Грузию на свадьбу брата мужа, которая должна пройти в курортном комплексе Kvareli Lake Resort в Кахетии. Как утверждает Mtavari, из-за мероприятия отель закрыли на два дня.

Тем временем в Грузии также проходят акции протеста против восстановления авиасообщения с Россией. В частности, 19 мая сотни активистов оппозиционных партий «Дроа» и «Гирчи» попытались приблизиться к зданию аэропорта в Тбилиси после прилета первого самолета из России.

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал акции протеста ксенофобской кампанией. «Мы заранее делали прогноз, что с наступлением туристического сезона в Грузии обязательно начнется новая волна ксенофобской кампании, что и подтвердилось. В прошлом году были три такие попытки, и все они закончились безуспешно»,— заявил он (цитата по «Sputnik Грузия»).

Подробнее о протестах в Грузии — в материале «Прилетный случай».

Эрдни Кагалтынов; Георгий Двали, Тбилисси