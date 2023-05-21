Зеленский отрицает взятие Бахмута Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бахмуте по-прежнему остаются украинские войска. По его словам, Россия не взяла город, о чем ранее сообщали Минобороны России и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Как передает Reuters, Владимир Зеленский заявил на G7, что Бахмут «на сегодняшний день не оккупирован Российской Федерацией». Однако Владимир Зеленский не стал уточнять, на каких позициях находятся украинские войска.

Ранее сегодня Reuters привел слова Владимира Зеленского на саммите G7. По данным агентства, президент Украины сказал: «Я думаю нет» в ответ на вопрос, находится ли Бахмут под контролем Украины. Позднее пресс-секретарь Сергей Никифиров сказал, что Владимир Зеленский так ответил на реплику о том, удалось ли России взять Бахмут. Взятие Бахмута российскими войсками ночью также отрицал Генштаб ВСУ.

Первым о взятии Бахмута 20 мая сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Ночью о взятии города сообщило Минобороны России. Вслед за этим президент Владимир Путин поздравил «штурмовые отряды "Вагнер"» и российских военных с завершением операции.

Анастасия Ларина