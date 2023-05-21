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Коммерсантъ FM
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Белый дом заявил о «большом шаге назад» в переговорах по потолку госдолга

Республиканцы в переговорах по потолку госдолга выдвинули требования, которые стали «большим шагом назад», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она обвинила республиканское руководство в создании угрозы дефолта.

«Команда спикера (Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти.— "Ъ") представила предложения, которые стали большим шагом назад и содержали набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами Конгресса»,— говорится в заявлении госпожи Жан-Пьер на сайте Белого дома.

Администрация Джо Байдена считает требование Республиканской партии «радикальными». По мнению госпожи Жан-Пьер, именно республиканцы, а не демократы или президент «угрожают впервые в нашей истории привести нашу страну к дефолту». Как отмечает пресс-секретарь, господин Байден на переговорах «вновь и вновь выдвигал» предложения по сокращению дефицита бюджета. Среди них — ограничение расходов, сокращение прибылей крупных фармкомпаний, закрытие налоговых лазеек для нефтегазовых предприятий.

Лимит госдолга США составляет $31,4 трлн. Переговоры о его повышении ведутся несколько месяцев. Министр финансов США Джанет Йеллен дважды предупреждала Конгресс США о рисках дефолта из-за достижения потолка госдолга 1 июня. Многие республиканцы (партия контролирует Палату представителей) не хотят соглашаться на повышение потолка без бюджетных реформ.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Не так страшен дефолт, как его малюют».

Леонид Уварчев

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