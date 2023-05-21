Байден заявил Зеленскому о начале подготовки украинских пилотов для управления F-16

Президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США вместе с союзниками начнут подготовку украинских пилотов к управлению истребителями четвертого поколения, в том числе американскими F-16.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Я сказал, что США вместе с партнерами начнут обучать украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, включая F-16»,— заявил Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме (цитата по ТАСС). Он добавил, что США и G7 продолжат предоставлять Украине экономическую, гуманитарную и военную помощь, пока она будет необходима.

Ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден поддерживает усилия других стран по обучению украинских пилотов управлению F-16. Сообщалось, что в ближайшее время Вашингтон будет вести переговоры с союзниками о поставках истребителей. По информации The Washington Post, на передаче Украине F-16 настоял госсекретарь Энтони Блинкен. Владимир Зеленский признавал, что Украина нескоро получит F-16.

Что происходит на 444-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко