Суд во Франции отклонил апелляцию Алексея Навального по иску к Yves Rocher

Апелляционный суд французского города Ренн отклонил апелляцию российского оппозиционера Алексея Навального по иску к компании Yves Rocher. Об этом сообщает AFP со ссылкой на адвоката россиянина Уильяма Бурдона. Навальный обвинял компанию в клевете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Навальный

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Алексей Навальный

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Это решение совершенно непонятно»,— прокомментировал господин Бурдон.

В 2019 году Навальный и его брат Олег подали жалобу во Франции против Yves Rocher за клевету, полагая, что она несправедливо обвинила их в мошенничестве в России, где работает с 1991 года. После начатого в 2012 году расследования хищений у российской «дочки» Yves Rocher в компании заявили, что «обнаружены несколько последовательных и важных улик», вероятно, подтверждающих мошенничество.

14 декабря 2012 года было возбуждено дело в отношении братьев Навальных. Их обвинили в мошенничестве при заключении договора ООО «Главное подписное агентство» с «Автоматизированными сортировочными центрами», филиалом ФГУП «Почта России», где Олег Навальный работал руководителем департамента внутренних почтовых отправлений.

30 декабря 2014 года Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального — к трем с половиной годам условно.

2 февраля 2021 года Алексею Навальному заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. Суд посчитал, что тот нарушил условия испытательного срока, по которым должен был отмечаться в инспекции. Оппозиционеру назначили три с половиной года колонии, с учетом отбытого домашнего ареста он должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Европейский суд не нашел политики в деле "Ив Роше"».

Мария Федотова