В Москве приземлился первый прямой рейс из Тбилиси

Самолет Georgian Airways, совершивший первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Тбилиси—Москва, приземлился во Внуково. Загруженность лайнера составила около 80%, сообщает «РИА Новости».

Разрешение на перелеты от Росавиации было получено компанией вчера, 19 мая. 10 мая Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. Первый рейс из Москвы в Грузию выполнила российская авиакомпания «Азимут». Несколько десятков человек пришли к тбилисскому аэропорту с плакатами, осуждающими возобновление авиасообщения между двумя странами.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Прилетный случай».

Лаура Кеффер