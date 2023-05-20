Страны G7 призвали Китай надавить на Россию для завершения СВО

Лидеры государств G7 призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения ею военной операции на Украине. G7 выступает за поддержание «справедливого и прочного мира», в том числе с помощью «прямых переговоров с Украиной». Также организация призвала Иран не оказывать России военную помощь и не передавать вооружения.

«Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска из Украины»,— говорится в совместном заявлении лидеров G7 (цитата по AP). Они также подчеркнули, что стремятся к «конструктивным и стабильным отношениям» с Пекином, «признавая важность откровенного взаимодействия с Китаем и выражая ему нашу обеспокоенность напрямую».

Кроме того, страны G7 призвали Иран отказаться от поддержки России в украинском конфликте и не передавать Москве никаких вооружений. «Иран должен прекратить поддержку агрессивной войны против Украины»,— говорится в коммюнике.

С аналогичным призывом страны G7 обращались к КНР в июне 2022 года. Вашингтон утверждал, что китайская армия поддерживает РФ и вместе они заинтересованы в том, «чтобы подрывать позиции США и Запада». В феврале 2023-го МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Госдеп отнесся к нему скептически.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер