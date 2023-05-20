Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 в Хиросиме

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Японию на саммит G7. В аэропорт Хиросимы его доставил правительственный самолет Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский спускается по трапу самолета

Фото: Issei Kato, Reuters Владимир Зеленский спускается по трапу самолета

Фото: Issei Kato, Reuters

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе»,— написал президент в Telegram-канале.

Владимир Зеленский примет участие в сессии саммита, посвященной Украине. Она пройдет утром 21 мая. Кроме того, он проведет ряд двусторонних встреч.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов говорил, что присутствие личное Владимира Зеленского необходимо, поскольку на саммите примут очень важные решения. Изначально предполагалось, что он выступит онлайн.

По данным источников Reuters и Politico, на саммите президент США Джо Байден объявит о выделении Украине $375 млн военной помощи — это может произойти после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Анастасия Ларина