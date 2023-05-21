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Коммерсантъ FM
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СКР заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС

Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинения прокурору Карину Ахмад Хану и судье Розарио Сальваторе Айтале Международного уголовного суда (МУС), сообщила пресс-служба ведомства. Они ответственны за выдачу ордера на арест президенту России Владимиру Путину и уполномоченному по правам ребенка при президенте Марии Львовой-Беловой.

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Фото: Peter Dejong / Reuters

Фото: ICC

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Фото: Peter Dejong / Reuters

Фото: ICC

«В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду (Khan Karim Asad Ahmad) и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале (Rosario Salvatore Aitala)»,— говорится в заявлении СКР.

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