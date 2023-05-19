«Семерка» рассемерилась

В пятницу, 19 мая, в Хиросиме начался саммит «Группы семи», который продлится до 21 мая. В первый же день лидеры G7 приняли совместное заявление, полностью посвященное украинскому конфликту. Они снова пообещали помогать Украине «столько, сколько потребуется», вводить против РФ санкции и лишать ее источников дохода. Кроме того, они призвали Москву «прекратить агрессию и вывести войска и военную технику со всей международно признанной территории Украины». И хотя в повестке встречи значилось много глобальных вопросов, а Украина шла лишь одним из пунктов, очевидно, что именно она станет ключевой темой дискуссий и в последующие дни. Тем более что, как пишут западные СМИ, несмотря на опровержения из Киева, в Хиросиму прилетит и президент Украины Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеры «семерки» включили в повестку дня саммита множество тем, но центральной, конечно, остается Украина

Фото: Kenny Holston / Reuters Лидеры «семерки» включили в повестку дня саммита множество тем, но центральной, конечно, остается Украина

Фото: Kenny Holston / Reuters

Устойчивое развитие, глобальное здравоохранение, продовольственная безопасность, климат и энергетика, экономическая устойчивость, ядерное разоружение и нераспространение, региональные вопросы — все это значилось в повестке саммита G7 в Хиросиме и говорило о том, что собравшимся лидерам в течение трех дней предстоит очень плотно поработать. Однако ситуация в украинском конфликте, который шел первым подпунктом в блоке региональных проблем, не оставляла сомнений, что именно на нем и будет сосредоточено особое внимание политиков. В первый день так и вышло.

Почти сразу лидеры США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии выпустили большое совместное заявление из 11 пунктов (.pdf), в котором традиционно заверили в неизменной поддержке Украины. По их мнению, G7 предпринимает все усилия, чтобы «агрессия России против суверенного государства Украины потерпела неудачу», оказывая Киеву финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, а также вводя санкции против РФ, «чтобы увеличить издержки для России и тех, кто поддерживает ее военные действия».

Отдельно политики подчеркнули, что принятое ранее решение об ограничении цен на российскую нефть и нефтепродукты сработало и «доходы России снижаются» — к тому же «мировые цены на нефть и газ значительно упали, что принесло пользу странам по всему миру».

Отчитавшись о проделанной работе и пообещав и дальше следовать этим курсом, страны «семерки» призвали Россию «прекратить свою продолжающуюся агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска и военную технику со всей международно признанной территории Украины». Видимо, принимая во внимание усилившуюся миротворческую активность преимущественно незападных игроков и главным образом Китая, чей спецпредставитель Ли Хуэй сейчас колесит по Европе в поисках политического решения кризиса, лидеры G7 заявили, что «справедливый мир не может быть достигнут без полного и безоговорочного вывода российских войск и военной техники, и это должно быть включено в любой призыв к миру». Еще лучше, по мнению лидеров G7, не просто ставить подобное условие в центр любой мирной инициативы, но и исходить из «формулы мира в соответствии с Уставом ООН», изложенной Владимиром Зеленским, которую «семерка» полностью «приветствует и поддерживает».

Кроме того, в заявлении отдельный акцент был сделан на недопустимости угрозы применения ядерного оружия. В вину России были поставлены ее планы разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие и «безответственный захват и милитаризация Запорожской атомной электростанции».

Среди прочего «семерка» пообещала поддерживать Киев поставками вооружений, оказывать финансово-экономическую помощь в восстановлении страны, в том числе заставить РФ «оплачивать долгосрочное восстановление Украины», и похвалила «усилия украинского правительства и народа по борьбе с коррупцией».

При этом, кажется, одним из самых эффективных методов противодействия России G7 считает санкции — о них лидеры заявили не только в преамбуле документа, но и посвятили им отдельный пункт заявления.

Они подчеркнули, что будут наращивать давление не только на Москву, но и на третьи страны, помогающие ей обходить наложенные ограничения. Зато те, кто не будет мешать реализации санкционных механизмов, получат от «Группы семи» поддержку, пообещали лидеры.

Пока же лидеры заседали в Хиросиме, несколько стран из G7 как раз объявили о введении новых санкций против РФ. В частности, Великобритания расширила список за счет 86 граждан России и юридических лиц, а Канада — за счет более чем 70 физлиц и компаний. Однако с наибольшим соответствием совместному заявлению «семерки» выступили США, введя экспортные ограничения против 71 связанной с РФ организации, в том числе из Армении и Киргизии.

На очередные санкции Россия ответила своими персональными ограничениями в отношении граждан США. Как заявили в МИД РФ, «в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев». В ведомстве уточнили, что в список попали «не только "знаковые" фигуры, включая бывшего президента США Б.Обаму», но и действующие и бывшие чиновники, впервые избранные на ноябрьских выборах-2022 сенаторы и члены Палаты представителей, эксперты и сотрудники аналитических центров, а также главы оборонных компаний, поставляющих вооружения Киеву.

Примечательно, что Москва внесла в список и тех, кто, по её мнению, причастен к «преследованиям инакомыслящих» — то есть участников штурма Капитолия в январе 2021 года.

«Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции», — заявили в МИДе, подтвердив, что запрос посольства США в Москве о консульском посещении «арестованного за шпионаж репортера Э.Гершковича в очередной раз отклоняется в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам из пула министра иностранных дел».

Между тем обсуждение украинского кризиса на саммите G7 одним днем явно не ограничится. В выходные в Хиросиме ждут Владимира Зеленского. Причем история с его поездкой в Японию выглядит весьма загадочной. С одной стороны, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) официально заявил, что господин Зеленский планирует присоединиться к заседанию G7 по видеосвязи — об этом же говорила и японская сторона. С другой, западные СМИ со ссылкой на различные источники, в том числе в Киеве, уверяют, что из Саудовской Аравии, где президент Украины находился 19 мая, он отправится в Хиросиму. Утверждения, что Владимир Зеленский обязательно прилетит на саммит и там его уже все ждут, появлялись в прессе как до сообщения СНБО, так и после. Сообщения изданий разнятся лишь в расписании его визита: то ли он прибудет в Японию вечером в субботу, то ли в воскресенье.

Так или иначе, появление президента Украины на саммите станет логичным продолжением его международной активности с начала мая. Владимир Зеленский последние недели был занят поездками по Европе, где продвигал идею создания «коалиции истребителей» и даже добился от Великобритании и Нидерландов согласия поддержать усилия Киева по получению американских F-16. Вашингтон пока продолжает настаивать, что не намерен передавать свои самолеты ВСУ, однако источники из Пентагона и Белого дома, фигурирующие в материалах западных СМИ, уже допускают некоторое изменение позиции Белого дома по этому вопросу. В частности, как сообщил телеканал CNN со ссылкой на собеседников в Вашингтоне, США дали понять европейским союзникам, что разрешат им реэкспорт своих истребителей на Украину.

И если господин Зеленский все-таки доберется до Хиросимы, то тема истребителей наверняка станет основной в его беседах с коллегами — тем более в присутствии президента США Джо Байдена, от которого фактически сейчас и зависит, получит ли Украина боевую авиацию западного производства.

Между тем президент РФ Владимир Путин, комментируя в пятницу во время заседания Совета по межнациональным отношениям противостояние с Украиной и ее западными союзниками, заявил, что против Москвы направлен практически весь арсенал Запада, а «атаки на ее ценности не прекращаются». Однако подобные действия, по его мнению, оборачиваются сплоченностью россиян и делают их «сильными и непобедимыми».

Алексей Забродин