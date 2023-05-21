Пресс-секретарь президента Украины: Зеленский не признавал потерю Бахмута

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что заявление Владимира Зеленского на встрече с президентом США Джо Байденом было неправильно интерпретировано. Как указал пресс-секретарь, Владимир Зеленский не говорил, что Россия контролирует Бахмут, а, наоборот, утверждал обратное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Ранее агентство Reuters сообщило, что Владимир Зеленский сказал: «Я думаю нет» — в ответ на вопрос, находится ли Бахмут под контролем Украины. По словам пресс-секретаря, после вопроса репортера прозвучала уточняющая реплика: «Россия заявляет, что взяла Бахмут». Он отметил, что ответ Владимира Зеленского относится именно к этой реплике.

«Таким образом президент отрицает взятие Бахмута»,— отметил господин Никифоров на своей странице в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в России Meta). После этого президент Украины, как отмечает его пресс-секретарь, заявил, что «Бахмут находится в наших сердцах», акцентируя внимание на том, что город сильно разрушен и там почти ничего не осталось.

Ночью 21 мая Генштаб Украины сообщил о продолжении боев за Бахмут. Это заявление было сделано после того, как той же ночью Минобороны России вслед за основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным сообщило о взятии города под контроль. Президент Владимир Путин уже поздравил «штурмовые отряды "Вагнер"» и российских военных с завершением операции по взятию города.

Анастасия Ларина