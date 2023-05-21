США не определились, будут ли сами передавать F-16 Украине

США еще не решили, будут ли сами поставлять истребители F-16 Украине, или этим займутся европейские союзники Вашингтона, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque, Reuters Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Я думаю, что с учетом численности этих самолетов в запасах наших европейских союзников и денег, которые выделил нам Конгресс, есть много других приоритетов по вооружениям. Возможно, мы сосредоточимся на передаче самолетов третьими странами, но окончательного решения на этот счет президент пока не принял»,— сказал господин Салливан (цитата по ТАСС).

Советник сообщил, что президент США Джо Байден проведет переговоры с Украиной и европейскими союзниками и они вместе решат, когда и сколько самолетов следует передать Киеву.

20 мая советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что страны Запада «уже практически приняли» решение о передаче Украине истребителей F-16. По его словам, сейчас «решаются вопросы, как это логистически запустить». При этом он не уточнил, какие именно страны готовы осуществить поставки истребителей.

Несколько стран Запада ранее выразили готовность к обучению украинских пилотов. В администрации США поддержали усилия союзников. Ожидается, что Вашингтон в ближайшие месяцы будет вести переговоры с союзниками о том, кто поставит Киеву самолеты. Великобритания и Нидерланды объявили о создании коалиции для поставок F-16 на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что его страна не скоро получит F-16. Господин Байден заявил, что не ожидает участия F-16 в контрнаступлении ВСУ. По его словам, господин Зеленский пообещал, что ВСУ не применят F-16 для продвижения вглубь территории РФ.

Что происходит на 452-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов