Байден: нет никаких гарантий успеха возможного контрнаступления Украины

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии гарантий успеха возможного контрнаступления Украины. По словам господина Байдена, Вашингтон и союзники по НАТО знают, сколько обучено бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), однако любой конфликт непредсказуем.

«У нас есть ожидания, чего они (бригады ВСУ.— ''Ъ''), вероятно, смогут добиться»,— ответил президент США на пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме на вопрос о перспективах украинского контрнаступления (цитата по ТАСС). Он добавил, что Вашингтон не знает точно, каких результатов смогут достичь украинские ВСУ, так как любой конфликт — «вещь непредсказуемая».

Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме, где он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, объявил о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн.

В конце апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса оказали «дополнительную поддержку в поставках колоссального количества артиллерийских вооружений, средств ПВО, броневиков, танков». Тогда он сказал, что что Украина сможет добиться успешного наступления, если совершит его в «благоприятной ситуации».

В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что в Вашингтоне известно о планах Украины начать наступление в ближайшие недели. Позже президент Украины Владимир Зеленский предполагал, что контрнаступление будет отложено, однако первые шаги будут сделаны в ближайшее время.

Вчера, 20 мая, заместитель начальника ГУ Росгвардии по Донецкой народной республике, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил о завершении подготовки ВСУ к наступлению.