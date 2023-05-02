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Коммерсантъ FM
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США прогнозируют наступление Украины в ближайшие недели

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне известно о планах Украины начать наступление в ближайшие недели. По его словам, успех на поле боя был бы для Украины лучшим и самым быстрым путем к переговорам.

«Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели»,— заявил госсекретарь США Энтони Блинкен (цитат по сайту Госдепартамента).

2 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина почти готова к контрнаступлению. Глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк называла атаку беспилотника на нефтехранилище в Севастополе 29 апреля частью подготовки к контрнаступлению.

Как отмечал телеканал CNN, основные факторы, затягивающие контрнаступление ВСУ,— это отсутствие возможности для внезапного нападения, преимущество России в воздухе, а также усиленная линия обороны. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в рамках контрнаступления Украина сможет вернуть Крымский полуостров.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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