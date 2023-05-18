Politico: власти США готовятся к заморозке конфликта на Украине в «корейском стиле»

В американской администрации начинают готовиться к тому, что конфликт между Россией и Украиной продлится много лет или даже десятилетий. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на анонимных чиновников. Замороженным конфликт объявляется, когда боевые действия приостановлены, но ни одна из сторон не соглашается с официальным окончанием войны, к таким конфликтам относят противостояние двух Корей: боевые действия между ними закончились в 1953 году, однако мирный договор так и не был подписан.

Это сценарий может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны признавать поражение, отмечает издание.

«Мы планируем на долгосрочную перспективу», — сказал официальный представитель США, знакомый с дискуссиями администрации Джо Байдена по Украине. Два других американских чиновника и бывший чиновник администрации господина Байдена подтвердили, что длительное замораживание боевых действий — это одна из возможностей, к которой США готовятся. Официальные лица продумывают долгосрочные связи Вашингтона с Киевом в сфере безопасности, также обсуждается взаимодействие Украины с НАТО, пишет Politico.

Среди вариантов, которые рассматривают США — установка потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. Замороженный конфликт предполагает, что число военных столкновений сократится, как и расходы на поддержку Киева, а общественное внимание к конфликту ослабнет.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли неоднократно говорил, что конфликт закончится переговорами, а не военной победой одной из сторон.

Сейчас Украина готовит контрнаступление, хотя его сроки остаются неясными. В последние дни президент Украины Владимир Зеленский предположил, что оно будет отложено, однако первые шаги будут сделаны в ближайшее время. 16 мая в офисе господина Зеленского заявили о нехватке оружия для начала контрнаступления. Генерал Милли ранее говорил, что в этом году, вероятнее всего, ни Москва, ни Киев своих целей не достигнут.

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Мария Федотова