Что происходит после ввода войск России на Украину. День 452-й

Канада не возражает против тренировок украинских пилотов, заявил премьер-министр Трюдо. За сутки в 15 населенных пунктов Белгородской области прилетело более 100 снарядов. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт перехода города Бахмута (Артемовска) под контроль России, сообщает агентство Reuters. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:35. Совет Госдумы в понедельник рассмотрит вопрос мер против Польши, в том числе транзит фур через территорию РФ, сообщил Володин.

10:34. Украина в настоящее время не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО, сообщил Шольц.

10:26. Сейчас на Украине действуют две германские системы противовоздушной обороны IRIS-T, до конца года она получит еще две таких системы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

10:25. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $375 млн. В пакет помощи войдут артиллерия, боеприпасы и бронетехника. Об этом сообщило агентство Reuters.