Байден на саммите G7 объявил о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме объявил о новом пакете военной помощи Украине: в него войдут артиллерия, боеприпасы и бронетехника. Об этом сообщило агентство Reuters.

О новом пакете помощи Джо Байден объявил после встречи на полях саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что США сделают все возможное, чтобы усилить оборону Украины для противостояния с Россией.

Владимир Зеленский подтвердил факт передачи города Бахмут России, сообщает Reuters. Он ответил: «Думаю, что нет», когда его спросили, остается ли город под контролем Киева. «Я думаю, что нет,— сказал он перед встречей с Джо Байденом в Японии.— На сегодняшний день это только в наших сердцах».

Вчера, 20 мая, Reuters и Politico сообщали со ссылкой на источники, что Джо Байден может объявить о выделении Украине военной помощи на сумму $375 млн: по их данным, в пакет помощи войдут боеприпасы для артиллерии, бронетехника и противотанковые вооружения.

Анастасия Ларина