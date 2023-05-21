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Коммерсантъ FM
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Байден на саммите G7 объявил о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме объявил о новом пакете военной помощи Украине: в него войдут артиллерия, боеприпасы и бронетехника. Об этом сообщило агентство Reuters.

О новом пакете помощи Джо Байден объявил после встречи на полях саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что США сделают все возможное, чтобы усилить оборону Украины для противостояния с Россией.

Владимир Зеленский подтвердил факт передачи города Бахмут России, сообщает Reuters. Он ответил: «Думаю, что нет», когда его спросили, остается ли город под контролем Киева. «Я думаю, что нет,— сказал он перед встречей с Джо Байденом в Японии.— На сегодняшний день это только в наших сердцах».

Вчера, 20 мая, Reuters и Politico сообщали со ссылкой на источники, что Джо Байден может объявить о выделении Украине военной помощи на сумму $375 млн: по их данным, в пакет помощи войдут боеприпасы для артиллерии, бронетехника и противотанковые вооружения.

Анастасия Ларина

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