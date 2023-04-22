Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Столтенберг убежден в успехе наступления Украины при «благоприятной ситуации»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина сможет добиться успешного наступления, если совершит его в «благоприятной ситуации». Он отметил, что члены НАТО оказали «дополнительную поддержку в поставках колоссального количества артиллерийских вооружений, средств ПВО, броневиков, танков».

«Так что я совершенно уверен, что если Украина придет к выводу, что настала благоприятная ситуация для начала контрнаступления, то она сможет добиться успеха»,— сказал господин Столтенберг немецкому телеканалу Welt (перевод по ТАСС).

Американские власти неоднократно заявляли, что ожидают контрнаступления Украины в ближайшие недели. В утечках секретных документов Пентагона говорилось, что оно может состояться 30 апреля. Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявлял о «решающих ближайших неделях». Но, по данным утечек, США скромно оценивают перспективы «территориальных приобретений» Киева по итогам наступления.

Глава фракции «Голос» в Верховной раде Александра Устинова ранее на этой неделе сообщила, что Украина планировала наступление в апреле, но сдвинула этот срок из-за нехватки оружия.

Об ожиданиях от контрнаступления Украины — в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...