Столтенберг убежден в успехе наступления Украины при «благоприятной ситуации»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина сможет добиться успешного наступления, если совершит его в «благоприятной ситуации». Он отметил, что члены НАТО оказали «дополнительную поддержку в поставках колоссального количества артиллерийских вооружений, средств ПВО, броневиков, танков».

«Так что я совершенно уверен, что если Украина придет к выводу, что настала благоприятная ситуация для начала контрнаступления, то она сможет добиться успеха»,— сказал господин Столтенберг немецкому телеканалу Welt (перевод по ТАСС).

Американские власти неоднократно заявляли, что ожидают контрнаступления Украины в ближайшие недели. В утечках секретных документов Пентагона говорилось, что оно может состояться 30 апреля. Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявлял о «решающих ближайших неделях». Но, по данным утечек, США скромно оценивают перспективы «территориальных приобретений» Киева по итогам наступления.

Глава фракции «Голос» в Верховной раде Александра Устинова ранее на этой неделе сообщила, что Украина планировала наступление в апреле, но сдвинула этот срок из-за нехватки оружия.

Об ожиданиях от контрнаступления Украины — в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев