Комбат Ходаковский объявил о завершении подготовки ВСУ к наступлению

Заместитель начальника ГУ Росгвардии по Донецкой народной республике, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил о завершении подготовки вооруженных сил Украины (ВСУ) к наступлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ходаковский

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Александр Ходаковский

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

«Сегодня, 20 мая, должна была завершиться подготовка противника к наступлению на Запорожском направлении. Все предыдущие дни он стягивал силы, производил слаживание, усиливал ПВО — в общем, занимался положенной в таких случаях военной работой»,— написал он в Telegram-канале. Видимых причин не наступать нет, резюмировал комбат и начал отсчет времени.

18 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что военные действия на Украине ведутся интенсивно на разных участках линии фронта. Однако о начале масштабного контрнаступления ВСУ пока говорить рано, отметил он.

19 мая американская газета The Washington Post писала, что украинское военное командование начало тренировать свои подразделения для форсирования Днепра в рамках предстоящего масштабного контрнаступления. Сегодня, 20 мая, эту информацию подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова