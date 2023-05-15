Санкции переплывут океан

Страны «Группы семи» намерены усилить давление на Россию и доказать эффективность санкций, которым пока Москва достаточно успешно противостоит. Согласно утечкам и заявлениям в преддверии намеченного на 19–21 мая саммита в Хиросиме, «семерка» утвердит меры, призванные «подорвать будущее производство энергии в России», лишить ее возможности возобновить экспорт трубопроводного газа и предотвратить обход санкций с участием третьих стран. Еще одно планируемое направление в арсенале западных санкций — «ограничение торговли, которая поддерживает российские вооруженные силы». G7 также намерена противодействовать «экономическому принуждению» со стороны Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Eugene Hoshiko / AP Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Намеченный на эту неделю саммит лидеров семи ведущих экономик Запада пройдет в Хиросиме в расширенном формате. На ежегодную встречу «семерки», которую принимает Япония, приглашены лидеры государств Индо-Тихоокеанского региона и глобального Юга — Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Островов Кука и Союза Коморских Островов.

Хозяин встречи в Хиросиме, премьер-министр Японии Фумио Кисида уже назвал ее «исторической».

«Это будет седьмой саммит G7, который проходит в Японии, и первый за последние семь лет, но, учитывая сложную международную ситуацию, это будет самый важный саммит в истории страны»,— заявил господин Кисида в субботу в ходе рабочей поездки в Хиросиму. После этого на состоявшейся в понедельник пресс-конференции в Токио он пообещал, что участники саммита G7 «направят международному сообществу важный сигнал, заявив о недопустимости односторонних попыток России и Китая силой изменить статус-кво, и подтвердят свое намерение защитить нынешний миропорядок».

Несмотря на магическую комбинацию цифр — неожиданно для Токио сошедшиеся сразу три семерки,— японский премьер призвал организаторов не считать успех гарантированным. «Как принимающая страна, Япония несет большую ответственность за то, чтобы этот исторический саммит прошел безопасно и гладко; успех или неудача саммита лежит на ваших плечах»,— обратился Фумио Кисида к властям Хиросимы.

В условиях продолжающейся второй год войны санкций Токио видит свою «историческую миссию» в формате G7 в том, чтобы с японским упорством и скрупулезностью разобраться в проблемах и сбоях уже действующего санкционного механизма Запада, провести его перенастройку и сделать санкции более эффективными. Подтверждением этого стала состоявшаяся на прошлой неделе в японской Ниигате встреча министров финансов и глав Центробанков стран G7. По итогам совещания его участники договорились дорабатывать и совершенствовать действующую систему санкций, а также дополнять их новыми мерами. «Мы подтверждаем свою непоколебимую решимость вводить и претворять в жизнь санкции и другие экономические меры, чтобы еще больше подорвать возможности России. Мы будем противостоять любым попыткам обойти наши санкционные меры»,— отмечается в заявлении по итогам встречи в Ниигате.

В частности, главы Минфинов и Центробанков стран G7 намерены «усиливать взаимодействие для мониторинга трансграничных трансакций между Россией и другими странами, принять дальнейшие меры, направленные на финансовый сектор России, а также пристально отслеживать эффективность ценового порога на российскую нефть и нефтепродукты, чтобы убедиться в том, что меры выполняют свое назначение».

Еще одним новым моментом стала готовность G7 продолжить глобальный спор о воздействии санкций на мировую экономику.

Главная цель — попытаться дезавуировать распространенное в незападном мире мнение о разрушительных последствиях ограничительных мер для мирового сообщества.

Помимо Москвы неприятие санкций ранее выражали Китай, Индия, Бразилия, Турция и многие государства так называемого глобального Юга.

«Мы остаемся приверженными международному сотрудничеству для урегулирования мировых экономических проблем и в связи с этим решительно отвергаем неоднократные ложные заявления России о негативном влиянии наших санкций на продовольственную и энергетическую безопасность»,— говорится в заявлении глав Минфинов и Центробанков G7.

Как сообщила в воскресенье газета Financial Times, в распоряжении которой оказался проект заявления саммита в Хиросиме, в рамках очередного пакета санкций «Группа семи» намерена запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки. По информации Financial Times, «семерка» должна принять решение, которое позволит не допустить возобновления экспорта трубопроводного газа из России в Польшу и Германию.

Напомним, что поставки Москвой газа по этим направлениям в прошлом году были фактически прекращены. «Одно из официальных лиц на условиях анонимности заявило, что планируемое решение направлено на то, чтобы убедиться, что партнеры в гипотетическом будущем не передумают относительно отказа от поставок российского газа»,— сообщила Financial Times. «Согласно проекту заявления G7, группа ведущих западных экономик мира будет и дальше сокращать использование российских источников энергии, по крайней мере до разрешения конфликта»,— отметила газета.

В свою очередь, как сообщило в понедельник агентство Reuters, меры, которые будут приняты на саммите G7 в Хиросиме, также будут направлены на ограничение экспорта в Россию товаров, которые могут приносить пользу ее вооруженным силам. О каких именно товарах идет речь, Reuters не уточняло. Кроме того, меры G7 будут направлены на то, чтобы предотвратить «уклонение от санкций с участием третьих стран», а также «на подрыв будущего производства энергии в России».

По информации источников Reuters, американская сторона рассчитывает, что страны—члены G7 согласятся скорректировать подход к действующим санкциям таким образом, чтобы весь экспорт в Россию как минимум определенных категорий товаров был автоматически запрещен — если только эти товары не входят в отдельный список товаров, разрешенных к экспорту. По оценке агентства, изменение нынешнего подхода «может затруднить Москве поиск лазеек в санкционном режиме».

Пока союзники Вашингтона по G7, похоже, не согласны на широкое применение такого подхода.

Однако американские чиновники ожидают, что в областях, «наиболее чувствительных для российских военных», будет принята «презумпция», что весь экспорт запрещен, если товар не включен в специальный список.

«Следует ожидать, что в нескольких сферах, особенно связанных с оборонно-промышленной базой России, произойдет изменение презумпции»,— заявил Reuters американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Согласно появившимся накануне саммита утечкам, лидеры стран G7 также готовятся объявить о мерах по противодействию политике Китая, которую они называют «экономическим принуждением» (economic coercion). «Конечно, каждый член G7 в какой-то степени намерен выстраивать свою собственную линию в отношении Китая, и все же есть набор принципов, которые объединяют G7 в их подходах»,— заявил Reuters представитель администрации США.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal привела примеры «экономического принуждения» со стороны Китая, которое представляет собой ответные шаги в связи с введенными против него ограничительными мерами. После того как в октябре прошлого года США ввели запрет на экспорт в КНР современных полупроводниковых технологий, в марте этого года Пекин объявил о начале расследования по вопросам кибербезопасности в отношении американского производителя полупроводников Micron Technology. Кроме того, Китай ограничил экспорт редкоземельных металлов в Японию после конфликта из-за столкновения судов и прекратил ввоз рапсового масла из Канады после ареста канадскими властями топ-менеджера Huawei Technologies.

Накануне саммита в Хиросиме представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что «страны G7 требуют от Китая действовать по международным правилам, однако сами нарушают и разрушают эти правила».

Сергей Строкань