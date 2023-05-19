Страны G7 объяснили новые санкции необходимостью повысить издержки для сторонников России

Страны G7 в ходе первого дня саммита в Хиросиме согласовали совместное заявление. В нем говорится, что новые санкции, которые будут введены в отношении России (их уже объявили Великобритания и Австралия) связаны с необходимостью повысить издержки для стран, поддерживающих Россию.

Полное заявление пока не опубликовано, но выдержки из него приводит Reuters. В заявлении также обозначено, что страны G7 будут продолжать оказывать Украине «финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую» поддержку «столько, сколько потребуется».

Саммит G7 пройдет с 19 по 21 мая. В нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Как говорил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, присутствие украинского президента необходимо, поскольку на саммите примут очень важные решения.

Ранее сегодня правительство Великобритания озвучило новые санкции против России: в ограничительный список попали 86 физических и юридических лиц. Кроме того, МИД Британии пообещал разморозить российские активы только в случае согласия Москвы компенсировать ущерб Украине. Австралия внесла санкционные списки 20 крупнейших предприятий, в том числе «Росатом», «Роснефть», «Полюс» и «Северсталь».

Анастасия Ларина