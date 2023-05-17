События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Серийная сборка российского электромобиля «Атом» стартует в середине 2025 года. Российские автодилеры обратились к Renault с предложением возместить им убытки. Автокредитование в России вышло на рекордные объемы за последние 10 лет. Власти хотят контролировать продажу подержанных автозапчастей. Биржевые цены на топливо превысили уровень, наблюдавшийся до начала боевых действий на Украине.

День 444-й. 13 мая. Суббота

13.05.2023 12:25

Польша сняла запрет на въезд грузового транспорта в пункт пропуска «Кукурыки»—«Козловичи» на белорусско-польской границе. Движение было возобновлено с 00.00 13 мая. В среднем в час польские службы оформляют 25 машин, что соответствует уровню работы польской стороны, который был до забастовки польских перевозчиков. «Польские власти приняли решение о прекращении блокады движения на въезд в пункт пропуска Кукурыки в связи с имеющимися серьезными проблемами в дорожном движении и небезопасностью забастовки для местных жителей»,— говорится в сообщении ГТК Белоруссии.

День 443-й. 12 мая. Пятница

12.05.2023 12:53

Стоимость кроссовера SWM G05 Pro, сборка которого налажена на заводе «Автотор», составит от 2 до 3 млн руб.

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12.05.2023 12:26

С 15 мая грузовое сообщение с КНР через таможенный пункт в Забайкальске станет круглосуточным. Решение принято на координационном совете автомобильного пункта пропуска. Такой график работы МАПП между Забайкальском и Манчжурией установлен с целью увеличения товаропотока через таможенный пункт.

12.05.2023 11:39

Власти хотят контролировать продажу подержанных автозапчастей. Если их разрешат использовать при ремонте по ОСАГО, спрос резко вырастет, а вслед за ним и число автоугонов, опасаются в Центробанке.

«Помимо прочего, есть вопрос — откуда взялись эти комплектующие, не с угнанной ли машины? <...> Кроме того, мы не знаем, какие запчасти можно восстанавливать, а какие — нет. До того, как начинать разговоры про использование б/у деталей в системе ОСАГО, необходимо внести поправки в техрегламент», — комментирует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Сейчас около 10% новых компонентов завозят контрабандой, и определить это невозможно, а тут речь идет про б/у детали, которые вообще никак не подконтрольны. На многих разборах нет каталожных номеров и никогда не будет. И как за этим всем государство планирует следить, я не понимаю», — комментирует вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

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12.05.2023 11:21

51-летний водитель грузовика попытался напасть с бомбой на группу военнослужащих Белоруссии, которые участвуют в усилении границы страны. Инцидент произошел вечером 11 мая на участке автодороги М-5. После нападения водитель попытался скрыться. Его автомобиль заблокировали военные, водителя задержали и передали правоохранительным органам. В результате инцидента никто не пострадал.

12.05.2023 09:47

Газета The New York Times со ссылкой на продавцов предметов роскоши в ОАЭ сообщила, что спрос на предметы роскоши в России остается высоким, несмотря на санкции, а ввозят такие товары в Россию через Объединенные Арабские Эмираты.

Так, некоторые россияне покупают в Дубае дорогие машины, поставка которых в Россию запрещена из-за санкций, для себя или дальнейшей перепродажи. В Дубае также закупают партии машин и некоторые автодилеры. Газета отмечает, что, так как машины, продающиеся в городе, изначально делаются для жаркого климата, перед продажей местным дилерам приходится адаптировать под условия русских зим.

Как пишет NYT, владельцы западных автоконцернов отрицают факт, что их машины продают в Россию через другие страны, а также резкий рост продаж в ОАЭ. По словам представителей отрасли, у автопроизводителей будут проблемы с отслеживаем продаж через посредников.

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12.05.2023 09:31

В подмосковном городе Дзержинский загорелся склад с автомобильными покрышками.

День 442-й. 11 мая. Четверг

11.05.2023 21:57

Биржевые цены на топливо, начавшие стремительно расти с конца апреля, превысили уровень, наблюдавшийся до начала боевых действий на Украине. Стоимость топлива растет на фоне снижения Минфином демпферных субсидий с июля, а также сезонного увеличения спроса.

11.05.2023 21:06

Потребление стали в России в первом квартале упало на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре «Северстали». Наибольшее падение потребления наблюдается в машиностроении, по которому бьет уход иностранных производителей автомобилей.

11.05.2023 19:00

Серийная сборка российского электромобиля «Атом» стартует в середине 2025 года. Площадка для производства в РФ еще не определена — рассматривается в том числе бывший завод Ford в Набережных Челнах, компания обдумывает запуск сборки и в других странах, в том числе в Китае.

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11.05.2023 17:02

Российские автодилеры обратились к Renault с предложением возместить им убытки после того, как компания официально покинула страну. Письмо в начале мая они направили президенту концерна Жан-Доминику Сенару. Игроки рынка предложили заключить соглашение, в котором прописали ущерб в 8,5 млрд руб. В эту сумму входит стоимость приобретения и аренды недвижимости для дилерских центров, внутренняя и внешняя реконструкция под стандарты Renault и упущенная выгода.

«Из таких соглашений обычно стараются убрать упущенную выгоду. Учитывая, что Renault является международной компанией, свой репутационный выбор она уже сделала, сказав, что вести бизнес в России достаточно рискованно и неоправданно. Репутационный риск при опубликованном российском решении не замотивирует концерн быстро с кем-то рассчитаться. Когда Renault захочет вернуться, а часть автодилеров наладит возможности продажи каких-то других брендов, вот тут она не будет выглядеть надежным и безопасным партнером», — комментирует глава юридической службы компании Bonum Capital Наталия Бутрина.

11.05.2023 15:13

Число ДТП с пострадавшими в апреле выросло на 7,6% по сравнению с апрелем 2022 года. Всего произошло 9 тыс. аварий. Погибло 895 человек (+4,6%), ранено 11,3 тыс. (+8,5%). Апрельская статистика подтвердила негативный тренд: с начала года число ДТП и количество погибших растет, хотя ранее показатели сокращались. Эксперты объясняют ситуацию ухудшением общего морально-психологического состояния водителей и перегруженностью дорог транспортом из-за изменений логистики.

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11.05.2023 05:01

Первая партия автомобилей и тяжелой техники, изъятая в Приморском крае у нелегальных заготовителей древесины, передана военнослужащим 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и добровольческому батальону «Тигр».

11.05.2023 00:47

По итогам апреля 2023 года объем выданных автокредитов оказался рекордным за десять лет — почти 110 млрд руб. Но в количественном выражении сегмент автокредитования продолжает отставать от докризисных показателей. И за год это отставание можно будет преодолеть с трудом — на рынок по-прежнему оказывает давление рост стоимости машин, а также их дефицит на фоне возросших рисков параллельного импорта.

День 441-й. 10 мая. Среда

10.05.2023 17:19

Автокредитование в России вышло на рекордные объемы за последние 10 лет. Банки в апреле этого года выдали гражданам 77 тыс. займов почти на 110 млрд руб., сумма выданных ссуд не только превысила докризисный показатель в 100 млрд руб. в апреле 2021-го, но и стала самой крупной за все время наблюдений с 2013-го.

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День 440-й. 9 мая. Вторник

09.05.2023 18:51

Чистая прибыль Mitsubishi Corp. по итогам 2023 финансового года (завершился 31 марта) выросла на 26,6% и достигла рекордных 1,27 трлн иен. Прибыль Mitsubishi выросла в первую очередь за счет резкого роста цен на сырьевые товары в прошлом году после начала военных действий на Украине.

09.05.2023 13:46

Во время парада Победы в Москве на Красной площади показали новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак». Бронеавтомобиль З-СТС собирается на серийной раме с использованием отечественных комплектующих. Машина «Спартак» построена на двухосном шасси, имеет безрамную конструкцию с несущим кузовом.

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День 439-й. 8 мая. Понедельник

08.05.2023 18:04

Тюнинг-центры отмечают рост числа клиентов с машинами-«франкенштейнами» — переделанными за рубежом подержанными автомобилям, икоторые россияне приобретают за границей, к примеру, в Китае или Казахстане. Там местные сервисы и ритейлеры предлагают покупателям якобы улучшенные варианты бюджетных авто — сообщают, что оснастили их премиальными деталями. На выходе оказывается, что запчасти не соответствуют заявленным характеристикам или просто не подходят.

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