Mitsubishi Corp. выкупит акции на $2,2 млрд после получения рекордной прибыли

Чистая прибыль Mitsubishi Corp. по итогам 2023 финансового года (завершился 31 марта) выросла на 26,6% и достигла рекордных 1,27 трлн иен ($8,9 млрд), следует из отчетности японской торговой компании. Учитывая рекордную прибыль, руководство компании объявило о масштабном обратном выкупе акций. До конца года у акционеров будут выкуплены до 6% акционерного капитала компании на общую сумму до $2,2 млрд.

Прибыль Mitsubishi выросла в первую очередь за счет резкого роста цен на сырьевые товары в прошлом году после начала военных действий на Украине. Так, например, прибыль компании от торговли газом выросла на 62% по сравнению с предыдущим годом.

Mitsubishi не первой из японских торговых компаний объявила о масштабном обратном выкупе акций. Ранее об аналогичных планах сообщили Sumitomo Corp., Tokyo Gas и Mitsui & Co.

Кирилл Сарханянц