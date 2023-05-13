Белорусская таможня сообщила о возобновлении Польшей проезда грузовиков через границу

Польша сняла запрет на въезд грузового транспорта в пункт пропуска «Кукурыки»—«Козловичи» на белорусско-польской границе, сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии. Движение было возобновлено с 00.00 13 мая. В среднем в час польские службы оформляют 25 машин, что соответствует уровню работы польской стороны, который был до забастовки польских перевозчиков, отметили в ГТК.

«Польские власти приняли решение о прекращении блокады движения на въезд в пункт пропуска Кукурыки в связи с имеющимися серьезными проблемами в дорожном движении и небезопасностью забастовки для местных жителей»,— говорится в сообщении ГТК Белоруссии. С 00.00 13 мая на въезд в Белоруссию через пункт пропуска «Козловичи» таможенниками уже оформлено свыше 260 грузовиков.

С 9 мая польские перевозчики блокировали пункт пропуска грузового автотранспорта на границе с Белоруссией «Кукурыки»—«Козловичи». Они выступали против захвата рынка перевозок на восток белорусскими и российскими компаниями, писали местные СМИ. По данным BNN, в акции приняли участие около 100 водителей полуприцепов.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Перевозки в Польшу кукурыкнулись».

Милена Костерева