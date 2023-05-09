В параде Победы в Москве впервые приняли участие новейшие бронемашины «Ахмат» и «Спартак»

Во время парада Победы в Москве на Красной площади показали новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак». Они впервые приняли участие в составе механизированной колонны парада. По данным ТАСС, машины выехали на площадь после танков Т-34, которые по традиции открывают парад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бронеавтомобиль «Ахмат» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Бронеавтомобиль «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Следующая фотография 1 / 2 Бронеавтомобиль «Ахмат» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Бронеавтомобиль «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Бронеавтомобиль З-СТС был впервые показан на международном форуме «Армия-2022». Машина собирается на серийной раме с использованием отечественных комплектующих и рассчитана на эксплуатацию при температурах от –50°С до 50°С, в том числе в горных районах на высоте до 4,5 тыс. м.

Машина «Спартак» построена на двухосном шасси, имеет безрамную конструкцию с несущим кузовом. Рассчитана на перевозку девяти военнослужащих в полном боевом снаряжении. Оснащена полноповоротной бронированной башней с пулеметом КОРД калибром 12,7 мм.

Сегодня отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Воздушную часть парада отменили второй год подряд. В параде также снова приняли участие подразделения, задействованные в военной операции на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер