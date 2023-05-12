Кроссовер SWM G05 Pro будет стоить от 2 до 3 млн рублей

Стоимость кроссовера SWM G05 Pro, сборка которого налажена на заводе «Автотор», составит от 2 до 3 млн руб, сообщает «Автостат» со ссылкой на директора по развитию SWM Евгения Завьялова.

«Автомобиль SWM G05 Pro находится в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн – на текущий момент. Что касается цен, мы единственный дистрибьютор, у которого ценообразование на автомобили прозрачно для партнеров, с прямой корреляцией от кросс-курса 'рубль/юань'. Как следствие, снижение курса юаня ведет к уменьшению стоимости автомобиля», — отметил господин Завьялов.

Сроки выхода модели на российский рынок и дата начала продаж будут названы позже. Напомним, линейка бренда SWM в России будет представлена тремя кроссоверами — кроме SWM G05 Pro покупателям предложат модели SWM G01 и SWM G01F.

Максим Вершинин

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