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Коммерсантъ FM
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Водитель фуры пытался с бомбой напасть на белорусских военнослужащих на границе

51-летний водитель грузовика попытался напасть с бомбой на группу военнослужащих Белоруссии, которые участвуют в усилении границы страны. Инцидент произошел вчера вечером, 11 мая, на участке автодороги М-5. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

После нападения водитель попытался скрыться. Его автомобиль заблокировали военные, водителя задержали и передали правоохранительным органам.

В ведомстве добавили, что в действиях мужчины «усматриваются признаки экстремизма». В результате инцидента никто не пострадал. Информация о нападавшем не сообщается.

2 мая председатель КГБ Белорусии Иван Тертель заявил, что в стране планируются несколько акций по дестабилизации ситуации. Он утверждал, что их спонсоры — иностранные физлица, спецслужбы и другие организации. Он также анонсировал публикацию материалов КГБ о задержаниях, работе контрразведки и работе подразделений по защите конституционного строя.

Олеся Павленко

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