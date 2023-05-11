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Дорожная аварийность в России выросла на 7,6% в апреле

Число ДТП с пострадавшими в апреле выросло на 7,6% по сравнению с апрелем 2022 года, следует из опубликованных данных ГИБДД. Всего произошло 9 тыс. аварий. Погибло 895 человек (+4,6%), ранено 11,3 тыс. (+8,5%).

Топ-5 регионов по числу погибших в ДТП: Московская область (64 погибших), Краснодарский край (56), Москва (34), Ростовская область (30), Свердловская область (29). Топ-5 регионов по числу ДТП: Москва (681 авария), Краснодарский край (444), Нижегородская область (317), Санкт-Петербург (286), Московская область (282).

Апрельская статистика подтвердила негативный тренд, который наметился еще в феврале («Ъ» рассказывал об этом): с начала года число ДТП и количество погибших растет, хотя ранее показатели сокращались. Эксперты объясняют ситуацию ухудшением общего морально-психологического состояния водителей и перегруженностью дорог транспортом из-за изменений логистики.

Подробнее о ситуации на дорогах России читайте в материале «Ъ» «У дорожных аварий плохое самочувствие».

Иван Буранов

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