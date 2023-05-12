NYT: подсанкционные люксовые автомобили ввозят в Россию через ОАЭ

Спрос на предметы роскоши в России остается высоким, несмотря на санкции. Такие товары ввозят в Россию через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на продавцов предметов роскоши в ОАЭ.

Как пишет издание, некоторые россияне покупают в Дубае дорогие машины, поставка которых в Россию запрещена из-за санкций, для себя или дальнейшей перепродажи. В Дубае также закупают партии машин и некоторые автодилеры. Газета отмечает, что, так как машины, продающиеся в городе, изначально делаются для жаркого климата, перед продажей местным дилерам приходится адаптировать под условия русских зим.

Из Дубая в Россию также поставляют электронику и другие предметы роскоши, на официальный импорт которых наложено эмбарго из-за санкций Евросоюза и США. Некоторые владельцы бизнесов по торговле электроникой нанимают сотрудников со знанием русского языка или самостоятельно учат его, чтобы вести переговоры с клиентами из России, пишет NYT. Один из продавцов рассказал изданию, что покупатель в России хотел заказать партию из 15 тыс. IPhone, но отказался от сделки, когда получил более выгодное предложение.

По словам владельца компании по оптовой торговле в Дубае Bright Zone International General Trading L.L.C., местные компании жестко конкурируют между собой за российских клиентов. Директор шоурума люксовых машин Екатерина Кондратюк также заявила изданию, что военный конфликт Украины и России никак не повлиял на богатых россиян.

Как пишет NYT, владельцы западных автоконцернов отрицают факт, что их машины продают в Россию через другие страны, а также резкий рост продаж в ОАЭ. По словам представителей отрасли, у автопроизводителей будут проблемы с отслеживаем продаж через посредников. Чиновники, в свою очередь, сосредоточены на экспортном контроле товаров двойного назначения. США также сфокусировались на ОАЭ из-за ее роли в торговле с Россией, особенно чиновников беспокоит торговля электроникой, так как чипы таких товаров могут использоваться в военных целях, рассказал газете неназванный американский чиновник.

Накануне газета The Financial Times со ссылкой на торговые данные сообщила, что при транзите через Россию в Казахстан, Армению и Киргизию пропали подсанкционные европейские товары двойного назначения на сумму $1 млрд. Товары из некоторых категорий, в том числе газовые турбины, в итоге так и не достигли пунктов конечного назначения в странах Центральной Азии.

О том, что происходит на 442-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко