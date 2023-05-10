Автокредитование разогналось

Автокредитование в России вышло на рекордные объемы за последние 10 лет. Банки в апреле этого года выдали гражданам 77 тыс. займов почти на 110 млрд руб., подсчитали в аналитической компании Frank RG. По данным аналитиков, сумма выданных ссуд не только превысила докризисный показатель в 100 млрд руб. в апреле 2021-го, но и стала самой крупной за все время наблюдений с 2013-го. При этом по сравнению с мартом автокредитование выросло на 14% в денежном выражении и на 9% — в количественном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вместе с тем увеличился и средний размер ссуды на покупку машины. Он превысил 1,42 млн руб., преодолев февральский максимум прошлого года на пике кризиса. Но что толкает автокредитование вверх? Проектный лидер Frank RG Станислав Сухов подчеркивает, что в первую очередь к рекорду привело постепенное насыщение рынка машинами после прошлогоднего провала:

«Рост количества кредитов гораздо более скромный. Динамику в объеме в значительной степени определяет средний чек. Увеличение было как в сегменте новых авто, так и подержанных. Первый подрос: китайские бренды постепенно наполняют рынок — их начинают приобретать. Что касается отечественных, в целом тоже идет рост, но он, как правило, определяется программой льготных кредитов. Как только она заканчивается, рынок сразу начинает сжиматься.

В целом он будет постепенно восстанавливаться, если китайские марки продолжат приходить, если возобновят программу льготных автокредитов. Но рост по году должен быть умеренный, и мы, наверное, к концу 2023-го не сможем вернуться к показателям докризисного 2021-го. Это я имею в виду количество. В рублях за счет увеличения среднего чека вполне может быть».

Размер выданных автокредитов растет вместе с ценами на автомобили. По данным «Автостата», средневзвешенная стоимость новой легковой машины по итогам прошлого года выросла на 20%, а подержанной — почти на треть. Цены на автомобили действительно заметно влияют на объемы выданных автокредитов. Однако сегмент растет не только по этой причине, говорит руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Существенно увеличивается количество автокредитов на машины с пробегом. Специальные программы от банков, более лояльное отношение к кредитованию подержанных авто, повышение ставок по потребительским займам привело к тому, что часть граждан, которая раньше брала потреб и шла покупать машину, теперь берет автокредит. Раньше потребкредитование было выгоднее.

Плюс выросла средняя стоимость автомобиля, причем как нового, так и с пробегом. Скорее всего, тренд на увеличение общего объема выдачи автокредитов сохранится, поскольку банки продолжают активно продавать кредитные продукты, запускаются специальные программы. Рынок насыщается новыми машинами, хотя и не теми темпами, которыми хотелось бы. Вот эти факторы на этот год говорят о том, что он будет расти».

Продажи новых легковых машин в России тем временем впервые показали положительную динамику год к году. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле рынок вырос на 70%, до 54 с лишним тыс. автомобилей. «Автостат», в свою очередь, говорил о росте продаж почти в три раза, до 75 тыс. При этом треть рынка заняла продукция АвтоВАЗа.

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Владимир Расулов