Тюнинг потребовал ремонта

Тюнинг-центры отмечают рост числа клиентов с машинами-«франкенштейнами». Речь идет, в частности, о переделанных за рубежом иномарках. Подержанные автомобили, поступающие в детейлинг-центры, россияне зачастую приобретают за границей, к примеру, в Китае или Казахстане. Там местные сервисы и ритейлеры предлагают покупателям якобы улучшенные варианты бюджетных авто — сообщают, что оснастили их премиальными деталями. На выходе оказывается, что запчасти не соответствуют заявленным характеристикам или просто не подходят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

В итоге клиенты вынуждены тратиться на дорогостоящий ремонт, объясняет руководитель компании «Топ Тюнинг» Виктор Петровский. За такую услугу им в среднем приходится платить от 150 тыс. руб. до 1 млн руб., говорит он: «На рынок России хлынул большой поток автомобилей. Они переоборудованы — мы получаем здесь конструкторы, которые называем "франкенштейнами", когда машина в базовой комплектации оснащается специфическими продуктами для поднятия ликвидности, увеличения ценника и повышения привлекательности.

Клиент за эти десятилетия, работая с официальными дилерами внутри страны, привык получать продукт хорошего качества. В итоге он получает "франкенштейна" со странными опциями, жуткими из кожзаменителя салонами. Владельцы это плохо осознают, но потом начинают испытывать массу сложностей. К примеру, машины изначально идут с галогеновой оптикой, которая не укомплектована линзами, это самая простая комплектация авто.

Эти фары в Казахстане или Эмиратах снимают и ставят китайские светодиодные — самые дешевые, которые полноценно не светят на дорогу, не работают как надо. Люди думают, что они покупают какой-то высоколиквидный продукт, а по факту это дешевая китайская подделка под оригинальную фару. У машин не работают полноценно ни свет, ни салон, качество сборки плохое, и все это приходится потом выбрасывать и исправлять запчастями, которые сейчас стоят раз в пять дороже».

Наметился на рынке тюнинга и обратный тренд. Собственники российских и китайских автомобилей часто сами заказывают апгрейд своих машин. Иногда поступает запрос заменить заводские комплектующие запчастями западных иномарок, сообщил владелец компании Hard Tuning Игорь Кавалеров: «Возник спрос на продукцию нашего производства, российского. В связи с тем, что курс доллара изменился в большую сторону, то и на китайские авто, поскольку это альтернатива. Стали покупать больше Haval, например, и на нее начали искать детали для тюнинга.

Что касается "франкенштейнов", их и раньше делали. Это такие истории, когда человек приобрел китайскую машину — тот же Haval — и поставил на нее детали от BMW. Это глупость. Другое дело, когда покупают недорогое авто и начинают доводить его по тюнингу, то есть усовершенствовать мотор, внешний вид и так далее. Это нормальная практика».

К тюнингу машин при этом следует подходить с осторожностью, говорит адвокат бюро Asterisk Дмитрий Венгерский. Ведь замена некоторых деталей в автомобилях незаконна, а, к примеру, китайские запчасти могут не соответствовать ГОСТу, добавляет он: «Что запрещено без соответствующей государственной регистрации этих изменений?

Установка мотора с параметрами, которые отличаются от заводских, доработка тормозной системы, перевод автомобилей на газ и так далее.

У нас основополагающие изменения в конструкцию машины регламентированы довольно хорошо. Сейчас, может быть, возникли нюансы из-за того, что многие производители запчастей покинули Россию и не оказывают здесь услуги. Возможно, вопрос связан именно с техническими характеристиками деталей, ведь на территории РФ действуют всякие ГОСТы, технические стандарты и так далее. Китайские и другие партнеры привозят свою продукцию, которая, например, не прошла необходимые процедуры».

До этого года разрешения на изменения в конструкции машины водителям выдавали бесплатно — теперь за это придется заплатить пошлину в размере 1 тыс. руб. А свидетельство о соответствии транспортного средства правилам безопасности подорожало с 800 руб. до 1,5 тыс. руб. Тем временем в Госдуме предложили упростить законодательство в отношении тюнинга. Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, снимающий ограничения по затемнению боковых стекол.

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Сабина Адлейба