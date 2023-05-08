Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тюнинг потребовал ремонта

Во сколько обходится автомобилистам восстановление заводского вида машины

Тюнинг-центры отмечают рост числа клиентов с машинами-«франкенштейнами». Речь идет, в частности, о переделанных за рубежом иномарках. Подержанные автомобили, поступающие в детейлинг-центры, россияне зачастую приобретают за границей, к примеру, в Китае или Казахстане. Там местные сервисы и ритейлеры предлагают покупателям якобы улучшенные варианты бюджетных авто — сообщают, что оснастили их премиальными деталями. На выходе оказывается, что запчасти не соответствуют заявленным характеристикам или просто не подходят.

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

В итоге клиенты вынуждены тратиться на дорогостоящий ремонт, объясняет руководитель компании «Топ Тюнинг» Виктор Петровский. За такую услугу им в среднем приходится платить от 150 тыс. руб. до 1 млн руб., говорит он: «На рынок России хлынул большой поток автомобилей. Они переоборудованы — мы получаем здесь конструкторы, которые называем "франкенштейнами", когда машина в базовой комплектации оснащается специфическими продуктами для поднятия ликвидности, увеличения ценника и повышения привлекательности.

На все ли авто из КНР легко найти детали

Клиент за эти десятилетия, работая с официальными дилерами внутри страны, привык получать продукт хорошего качества. В итоге он получает "франкенштейна" со странными опциями, жуткими из кожзаменителя салонами. Владельцы это плохо осознают, но потом начинают испытывать массу сложностей. К примеру, машины изначально идут с галогеновой оптикой, которая не укомплектована линзами, это самая простая комплектация авто.

Эти фары в Казахстане или Эмиратах снимают и ставят китайские светодиодные — самые дешевые, которые полноценно не светят на дорогу, не работают как надо. Люди думают, что они покупают какой-то высоколиквидный продукт, а по факту это дешевая китайская подделка под оригинальную фару. У машин не работают полноценно ни свет, ни салон, качество сборки плохое, и все это приходится потом выбрасывать и исправлять запчастями, которые сейчас стоят раз в пять дороже».

Как запчасти для корейских авто будут попадать на российский рынок

Читать далее

Наметился на рынке тюнинга и обратный тренд. Собственники российских и китайских автомобилей часто сами заказывают апгрейд своих машин. Иногда поступает запрос заменить заводские комплектующие запчастями западных иномарок, сообщил владелец компании Hard Tuning Игорь Кавалеров: «Возник спрос на продукцию нашего производства, российского. В связи с тем, что курс доллара изменился в большую сторону, то и на китайские авто, поскольку это альтернатива. Стали покупать больше Haval, например, и на нее начали искать детали для тюнинга.

Что касается "франкенштейнов", их и раньше делали. Это такие истории, когда человек приобрел китайскую машину — тот же Haval — и поставил на нее детали от BMW. Это глупость. Другое дело, когда покупают недорогое авто и начинают доводить его по тюнингу, то есть усовершенствовать мотор, внешний вид и так далее. Это нормальная практика».

На сколько высокий спрос на детали для ремонта авто

К тюнингу машин при этом следует подходить с осторожностью, говорит адвокат бюро Asterisk Дмитрий Венгерский. Ведь замена некоторых деталей в автомобилях незаконна, а, к примеру, китайские запчасти могут не соответствовать ГОСТу, добавляет он: «Что запрещено без соответствующей государственной регистрации этих изменений?

Установка мотора с параметрами, которые отличаются от заводских, доработка тормозной системы, перевод автомобилей на газ и так далее.

У нас основополагающие изменения в конструкцию машины регламентированы довольно хорошо. Сейчас, может быть, возникли нюансы из-за того, что многие производители запчастей покинули Россию и не оказывают здесь услуги. Возможно, вопрос связан именно с техническими характеристиками деталей, ведь на территории РФ действуют всякие ГОСТы, технические стандарты и так далее. Китайские и другие партнеры привозят свою продукцию, которая, например, не прошла необходимые процедуры».

До этого года разрешения на изменения в конструкции машины водителям выдавали бесплатно — теперь за это придется заплатить пошлину в размере 1 тыс. руб. А свидетельство о соответствии транспортного средства правилам безопасности подорожало с 800 руб. до 1,5 тыс. руб. Тем временем в Госдуме предложили упростить законодательство в отношении тюнинга. Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, снимающий ограничения по затемнению боковых стекол.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...