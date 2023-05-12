Автозапчастям продумывают вторую жизнь

Власти хотят контролировать продажу подержанных автозапчастей. Если их разрешат использовать при ремонте по ОСАГО, спрос резко вырастет, а вслед за ним и число автоугонов, опасаются в Центробанке. О планах одобрить применение бывших в употреблении деталей для ремонта по страховке Банк России сообщил в апреле. Но это возможно, по мнению регулятора, только при введении госконтроля над этим рынком. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Банк России еще год назад был против такой меры с формулировкой «категорически не поддерживаем». Тогда говорили, что старыми запчастями хороший ремонт не провести. С тех пор риторика явно изменилась, вероятно, вместе с ценами на новые детали, некоторые из которых в прошлом году подорожали на 70%. Правда, в Центробанке все еще настаивают, что должно быть регулирование этой сферы.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин с этим согласен. По его словам, чтобы разрешить ремонт подержанными запчастями, нужно внести изменения сразу в несколько законов:

«Помимо прочего, есть вопрос — откуда взялись эти комплектующие, не с угнанной ли машины? Сейчас в России отсутствует законодательство, которое регулирует этот вопрос, как и в целом использование б/у запчастей. У нас есть техрегламент о безопасности колесных транспортных средств, в котором прописаны все стадии жизни автомобиля, кроме утилизации.

Кроме того, мы не знаем, какие запчасти можно восстанавливать, а какие — нет. До того, как начинать разговоры про использование б/у деталей в системе ОСАГО, необходимо внести поправки в техрегламент».

Собеседники “Ъ FM” ссылаются на иностранный опыт: в некоторых западных странах, по их словам, законом разрешен ремонт по страховке подержанными запчастями. Правда, в России ситуация не совсем обычная: из-за санкций пришлось искать серые пути ввоза, и поставить такую продукцию на контроль практически невозможно, подчеркнул вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «Такой практики вообще нигде нет. Мы работаем с партнерами, которые, к примеру, приобрели битый автомобиль и пустили его на запасные части.

Но сейчас около 10% новых компонентов завозят контрабандой, и определить это невозможно, а тут речь идет про б/у детали, которые вообще никак не подконтрольны.

На многих разборах нет каталожных номеров и никогда не будет. И как за этим всем государство планирует следить, я не понимаю».

Но если решение и будет принято, то на разработку системы госконтроля рынка б/у запчастей уйдет слишком много времени. Замгендиректора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов уверен, что ждать не нужно, ведь подержанные детали водители используют уже давно:

«Подавляющее большинство владельцев автомобилей со вторичного рынка в нашей стране ремонтирует их, используя подержанные или восстановленные запчасти. Следует просто признать, что делать так можно и нужно. Потому что это дешевле для потребителя и дает возможность отремонтировать машину быстро, не дожидаясь того момента, когда мы сумеем организовать какой-то дотошный, скрупулезный контроль за движением каждого болтика, каждой гаечки на нашем колоссальном автомобильном рынке».

Между тем срок ожидания оригинальных запчастей для иномарок вырос до полугода, рассказали «Известиям» дилеры, особенно долго придется ждать владельцам Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac. Причем ситуация может даже ухудшиться, если из-за риска вторичных санкций прекратятся уже налаженные поставки через третьи страны.

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