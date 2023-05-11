У бензина позеленели котировки

Биржевые цены на топливо, начавшие стремительно расти с конца апреля, превысили уровень, наблюдавшийся до начала боевых действий на Украине. Так, 11 мая бензины Аи-95 и Аи-92 преодолели максимумы с октября 2021 года и февраля 2022 года, достигнув 59,5 тыс. руб. и 52,3 тыс. руб. за 1 тонну соответственно. Стоимость топлива растет на фоне снижения Минфином демпферных субсидий с июля, а также сезонного увеличения спроса. Это создает давление и на цены топлива на АЗС, поскольку чистая маржа розничной торговли, по оценкам экспертов, уже снизилась до 1 руб. за 1 литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Стоимость бензинов на бирже СПбМТСБ бьет новые рекорды уже несколько недель подряд. Так, цена на Аи-95 выросла 11 мая на 0,6%, до около 59,5 тыс. руб. за 1 тонну, что является максимумом с октября 2021 года. Аи-92 дорожает не столь стремительно, его стоимость увеличилась на 0,05%, до 52,3 тыс. руб. за 1 тонну, что совпадает с уровнем начала февраля 2022 года. После начала боевых действий на Украине в конце февраля прошлого года и последовавших за ними западных санкций объем предложения на топливном рынке значительно превосходил спрос, что создало давление на цены. Теперь оптовая стоимость бензина превысила показатели до начала конфликта.

Рост цен вызван несколькими факторами. Так, власти РФ готовятся с июля снизить вдвое демпферные субсидии для НПЗ, что ожидаемо должно привести к ухудшению рентабельности нефтепереработки, которое нефтекомпании будут пытаться смягчить, постепенно — и заранее — повышая оптовые цены.

«Маржа нефтепереработчиков сегодня — это 8 тыс. руб. на 1 тонну, раньше была меньше 2 тыс. Если посмотреть, откуда берется эта маржа,— за счет демпфера, по сути, мы эту маржу нефтепереработчиков из бюджета платим»,— в конце апреля сетовал глава Минфина Антон Силуанов. Предпосылки к столь резкому снижению субсидий по демпферу возникли из-за того, что российский бюджет недополучил нефтегазовые доходы из-за увеличения дисконтов Urals к Brent и общего снижения цен на нефть в мире. О том, что снижение субсидий может привести к росту стоимости топлива, “Ъ” сообщал 2 мая.

Триггером для роста цен также является сезонный фактор. Весной проводятся ремонты на НПЗ, одновременно с этим и увеличивается спрос на топливо. Так, по словам источников “Ъ”, за первые три дня мая первичная переработка нефти снизилась примерно на 4% (относительно среднего уровня апреля), до около 735 тыс. тонн в сутки. Кроме того, по словам источников “Ъ”, в течение последних лет наметилась тенденция к увеличению спроса на Аи-95 по сравнению с Аи-92, а нынешний уровень производства и биржевых продаж Аи-95 полностью не отвечает потребностям рынка.

В Минэнерго не согласны с этим. По данным министерства, в мае отгрузки бензина на внутренний рынок выросли на 6,5% в годовом выражении, в том числе по Аи-95 — на 8%. Объем среднесуточных биржевых продаж в мае относительно последней недели апреля по Аи-95 вырос на 13,8%, по Аи-92 — на 16,7%. Также компании скопили к ремонтам 1,9 млн тонн запасов бензинов, что «является достаточным для этого сезона». «Изменения биржевых цен существенно не повлияют на стоимость бензина в рознице»,— считают в министерстве.

Подорожание топлива в опте должно заставить операторов АЗС во избежание падения маржи начать увеличивать его стоимость на заправках, но власти стараются следить, чтобы этот рост не превышал инфляцию.

По данным «Петромаркета», чистая маржа торговли Аи-95 и Аи-92 сейчас составляет лишь 1,1 руб. и 1,3 руб. за 1 литр.

На динамику оптовых цен на бензин сейчас оказывают влияние внутренние факторы, в том числе высокий сезонный спрос и сравнительно низкое предложение на внутреннем рынке, подтверждает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Он отмечает, что, по данным Росстата, в марте — начале апреля производство бензина на российских НПЗ находилось на исторических максимумах, превышая уровни 2021 года на 8–9%, а сейчас это превышение составляет 2%.

Дмитрий Козлов