В Приморье конфискованную у браконьеров технику передают военным для отправки в зону спецоперации

Первая партия техники, изъятая в Приморском крае у нелегальных заготовителей древесины, передана военнослужащим 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и добровольческому батальон «Тигр».

«Передали морским пехотинцам и добровольцам отряда «Тигр» первую партию автомобилей, изъятых у «чёрных лесорубов». Эти машины, как и тяжёлая техника, были арестованы в рамках уголовных дел о незаконной заготовке леса»,— написал губернатор Приморья Олег Кожемяко в Telegram-канале. Техника в дальнейшем будет направляться в зону проведения специальной военной операции.

«Более 100 единиц техники, изъятой у лиц, занимающихся незаконной добычей древесины в Приморье, содержится на арестплощадке в Дальнереченском районе»,— ранее говорилось в сообщении пресс-службы правительства региона.

«Бульдозеры, автокраны и внедорожники, арестованные по уголовным делам о незаконной заготовке леса, вполне пригодились бы нашим ребятам на фронте для обустройства позиций»,— написал господин Кожемяко Telegram-канале.

Алексей Чернышев, Владивосток