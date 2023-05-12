Грузосообщение с Китаем станет круглосуточным через погранпереход в Забайкалье

С 15 мая грузовое сообщение с КНР через таможенный пункт в Забайкальске станет круглосуточным. По сообщению Федеральной таможенной службы РФ, новый график работы будет действовать тестово в течение полугода.

Решение о круглосуточном режиме функционирования грузосообщения через погранпереход принято на координационном совете автомобильного пункта пропуска. Такой график работы МАПП между Забайкальском и Манчжурией установлен с целью увеличения товаропотока через таможенный пункт.

«Китайская сторона выразила согласие на предложение российских властей перейти на 24-часовой режим»,— уточняется в сообщении ФТС в Telegram-канале.

Как транспортная отрасль адаптировалась к новому образу жизни — в материале «Ъ» «Перевозчики ответили на вызовы».

Антон Ерошенко, Иркутск