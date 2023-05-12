Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Грузосообщение с Китаем станет круглосуточным через погранпереход в Забайкалье

С 15 мая грузовое сообщение с КНР через таможенный пункт в Забайкальске станет круглосуточным. По сообщению Федеральной таможенной службы РФ, новый график работы будет действовать тестово в течение полугода.

Решение о круглосуточном режиме функционирования грузосообщения через погранпереход принято на координационном совете автомобильного пункта пропуска. Такой график работы МАПП между Забайкальском и Манчжурией установлен с целью увеличения товаропотока через таможенный пункт.

«Китайская сторона выразила согласие на предложение российских властей перейти на 24-часовой режим»,— уточняется в сообщении ФТС в Telegram-канале.

Как транспортная отрасль адаптировалась к новому образу жизни — в материале «Ъ» «Перевозчики ответили на вызовы».

Антон Ерошенко, Иркутск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...