К Renault подкатили с предложением

Renault попросили заплатить за уход с российского рынка. Отечественные автодилеры обратились к зарубежной компании с предложением возместить им убытки после того, как она официально покинула страну. Это письмо в начале мая они направили президенту концерна Жан-Доминику Сенару, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Игроки рынка предложили заключить соглашение, в котором прописали ущерб в 8,5 млрд руб. В эту сумму входит стоимость приобретения и аренды недвижимости для дилерских центров, внутренняя и внешняя реконструкция под стандарты Renault и упущенная выгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

А кроме того, продавцы после ухода иностранной компании не могут полноценно обслуживать автомобили французской марки, говорит президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин: «Дилерские центры остались с брошенными инвестициями, с большим количеством персонала, который специально обучался, мы несли огромные затраты. Люди остались, можно сказать, без работы, и нам предстоит ее придумывать для них заново, чтобы не сокращать.

Также нам обещали поставлять запчасти, а мы ведь заключали гарантийные договоры. Сейчас к нам приезжают люди и говорят, мол, вы контракты заключали на пять лет, где запчасти? Хотим подать на вас в суд — вы нас обманули. Любой производитель может уйти с рынка, но он должен нести определенные финансовые обязательства. Остаются деньги, на которые дилеры могут разрешить проблемы сами: купить на вторичных рынках запчасти, перестроить центры. В итоге у клиентов будет возможность обслуживать автомобили».

Renault покинула российский рынок в мае прошлого года и оставила свою долю в АвтоВАЗе институту НАМИ. А московское предприятие «Рено Россия» было передано правительству Москвы. На базе столичного завода компании теперь выпускают автомобили под брендом «Москвич». Если не удастся достичь соглашения с западным концерном, то дилеры готовы возмещать убытки от его ухода через российский суд.

В этом случае формально шансы на успех есть, однако пока непонятно, кто именно будет выплачивать компенсации, говорит гендиректор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов: «В целом основания говорить о том, что были причинены убытки, конечно, есть. Другое дело в их размере. После предъявления и удовлетворения этого иска встанет вопрос исполнения.

И тут два варианта: исполнять на территории РФ, если здесь есть имущество Renault, или за ее пределами. Активы перешли правительству Москвы, но я сомневаюсь, что оно взяло на себя обязательства по возмещению всех убытков, которые возникли или могут возникнуть в связи с уходом данного концерна. Также непонятно, что с приведением в исполнение через иностранные суды, будут ли они исполнять решение российского суда на практике».

Игроки рынка подчеркивают, что за 20 лет в России продали более 2 млн автомобилей Renault, а дилерская сеть насчитывала свыше 150 центров. Если суд в России обяжет компанию выплатить компенсацию дилерам, это вряд ли существенно скажется на ее репутации, а вот с вероятным возвратом на российский рынок могут возникнуть трудности. Так считает глава юридической службы компании Bonum Capital Наталия Бутрина:

«Из таких соглашений обычно стараются убрать упущенную выгоду. Учитывая, что Renault является международной компанией, свой репутационный выбор она уже сделала, сказав, что вести бизнес в России достаточно рискованно и неоправданно. Репутационный риск при опубликованном российском решении не замотивирует концерн быстро с кем-то рассчитаться. Когда Renault захочет вернуться, а часть автодилеров наладит возможности продажи каких-то других брендов, вот тут она не будет выглядеть надежным и безопасным партнером».

Финансовые претензии к некоторым ушедшим западным автопроизводителям успели дойти до суда. Например, Горьковский автозавод весной подал два иска к концерну Volkswagen на 44 млрд руб. убытков и упущенной выгоды. А в начале года суд в Санкт-Петербурге начал рассматривать иск местного автодилера «Автополе-М» к General Motors. Он потребовал взыскать с российской «дочки» американской автокорпорации почти 1,5 млрд руб. за неисполненные обязательства по договору от 2016-го.

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Владимир Расулов