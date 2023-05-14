Главные новости за выходные 13–14 мая

Министерство обороны 14 мая сообщило, что в зоне специальной военной операции погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Вячеслав Макаров руководил боем в районе села Красное и получил смертельное ранение. Евгений Бровко погиб при отражении атаки в Бахмуте.

В Брянской области 13 мая практически одновременно могли быть сбиты истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а также на окраине города Клинцы два вертолета Ми-8 ВКС России.

В Турции прошли президентские и парламентские выборы. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган побеждает на выборах, набирая 57,36% голосов по итогам обработки 3,61% бюллетеней, сообщает агентство Ihlas со ссылкой на данные ЦИК. После обработки 11% бюллетеней правящая Партия справедливости и развития получает 349 мест в парламенте из 600, оппозиционная Республиканская народная партия — 98 мест, передает ТАСС. Оппозиция заявила, что явка на выборах составила оставила рекордные 93,6%.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине 14 мая заявил, что Украина при поддержке западных стран может сделать поражение России «необратимым» уже в этом году. В ответ на вопрос о том, получили ли ВСУ достаточно вооружений для начала наступления, господин Зеленский сказал: «Еще несколько визитов, и все».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 мая пропустил празднование Дня государственных символов. «Наша Нива» со ссылкой на источники сообщала, что среди приближенных к господину Лукашенко распространяется версия о вирусном заболевании у президента.

Шведская певица Лорин во второй раз выиграла «Евровидение». Швеция победила в конкурсе в седьмой раз и повторила рекорд Ирландии по этому показателю.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 14 мая заявил, что военные в ходе операции «Щит и стрела» в секторе Газа уничтожили всю верхушку палестинского радикального движения «Исламский джихад». Операция успешно завершена, добавил он.

В Брюсселе 14 мая прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Переговоры проходили при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Стороны обсуждали преодоление кризиса в Нагорном Карабахе.