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Коммерсантъ FM
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В зоне спецоперации погибли полковники Макаров и Бровко

В зоне специальной военной операции погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Вячеслав Макаров руководил боем в районе села Красное и получил смертельное ранение. Евгений Бровко погиб при отражении атаки в Бахмуте. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Из сообщения военного ведомства следует, что Вячеслав Макаров «лично руководил боем, находясь на передовой». Две атаки украинской стороны, передает Минобороны, были отражены, в результате третьей полковник Макаров оказался «тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя».

Евгений Бровко, сообщает ведомство, получил «множественные осколочные ранения» во время отражения одной из атак в Бахмуте. В результате он «героически погиб». На этом участке полковник Бровко руководил обороной.

За военным конфликтом на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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