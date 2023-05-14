В зоне спецоперации погибли полковники Макаров и Бровко

В зоне специальной военной операции погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Вячеслав Макаров руководил боем в районе села Красное и получил смертельное ранение. Евгений Бровко погиб при отражении атаки в Бахмуте. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Из сообщения военного ведомства следует, что Вячеслав Макаров «лично руководил боем, находясь на передовой». Две атаки украинской стороны, передает Минобороны, были отражены, в результате третьей полковник Макаров оказался «тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя».

Евгений Бровко, сообщает ведомство, получил «множественные осколочные ранения» во время отражения одной из атак в Бахмуте. В результате он «героически погиб». На этом участке полковник Бровко руководил обороной.

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Лусине Баласян