Зеленский ответил словами «несколько визитов, и все» на вопрос о достаточности вооружения ВСУ для наступления

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине заявил, что Украина при поддержке западных стран может сделать поражение России «необратимым» уже в этом году. В ответ на вопрос о том, получили ли ВСУ достаточно вооружений для начала наступления, господин Зеленский сказал: «Еще несколько визитов, и все».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Lisi Niesner , Reuters Олаф Шольц (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Lisi Niesner , Reuters

«Нам пора уже в этом году определить окончание конфликта. Уже в этом году мы можем сделать поражение (России.—"Ъ") необратимым… На территории нашей страны идут бои, поэтому любой мирный план будет основываться на предложениях Украины»,— сказал глава Украины (цитата — Reuters).

Он добавил, что Украина не готова ни к каким «территориальным уступкам» в пользу России и подчеркнул, что Киев намерен «вернуть себе» каждый сантиметр земли.

С немецким президентом Владимир Зеленский встретился сегодня утром. Накануне, 14 мая, он побывал в Риме, где встречался с премьером Италии Джорджей Мелони и президентом Италии Серджо Маттареллой, а также с папой римским Франциском.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба