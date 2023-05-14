После обработки 12,38% бюллетеней Эрдоган набирает 57,46% голосов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеждает на выборах главы государства, набирая 57,46% голосов по итогам обработки 12,38% бюллетеней, передает CNN Turk со ссылкой на данные ЦИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Главный соперник господина Эрдогана, единый кандидат от шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу набирает по последним данным 36,66% голосов. На третьем месте по количеству голосов — кандидат от политического объединения «Альянс АТА» Синан Оган (5,28%). Явка на данном этапе подсчета голосов составляет 8,88%.

Партия господина Эрдогана (Партия справедливости и развития) набирает в настоящее время 435 мест в парламенте, оппозиционный альянс из шести партий — 165 мест.

Если в ходе первого тура ни один из кандидатов в президенты не получит абсолютное большинство, состоится второй тур, который назначен на 28 мая.

Подробнее о выборах в Турции — в материале «Ъ FM» «Турция определяется с выбором».