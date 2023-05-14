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Коммерсантъ FM
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В Брюсселе завершились переговоры Алиева и Пашиняна

В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает издание «Азертадж» и «Интерфакс», который ссылается на правительство Армении. Переговоры состоялись при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Ильхам Алиев, Шарль Мишель, Никола Пашинян (справа).

Ильхам Алиев, Шарль Мишель, Никола Пашинян (справа).

Фото: Johanna Geron, Reuters

Ильхам Алиев, Шарль Мишель, Никола Пашинян (справа).

Фото: Johanna Geron, Reuters

Ранее сообщалось, что на встрече будут обсуждаться проект мирного соглашения, а также нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном. Следующая встреча господ Алиева и Пашиняна может состояться в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества.

В ноябре 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Обстрелы на границе после этого не прекращались. Сейчас стороны пытаются достичь мирного соглашения, помимо России участие в этом процессе принимает Запад.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «В карабахском конфликте троится от посредников».

Мария Федотова

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