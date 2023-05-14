Нетаньяху объявил о ликвидации в Газе всей верхушки «Исламского джихада»

После объявленного 13 мая перемирия премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал оценку операции «Щит и стрела», которая проводилась с 9 мая в секторе Газа против палестинского радикального движения «Исламский джихад». Господин Нетаньяху на заседании кабмина в Иерусалиме объявил о ликвидации всей верхушки организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

«Исполнение было идеальным. Проявляя постоянную инициативу, мы вывели из строя всю верхушку организации и повредили боевую технику, что ставили под угрозу безопасность Израиля»,— заявил премьер (цитата по изданию JNS).

«Мы уничтожили 17 штаб-квартир джихадистов, ликвидировали десятки террористов, нанесли удары по ракетным складам, обезвредили противотанковые подразделения и многое другое»,— сообщил Биньямин Нетаньяху. Он также предупредил врагов Израиля, что они в случае необходимости будут найдены в любое время. «Мы изменили баланс»,— заявил господин Нетаньяху.

Сегодня, 14 мая, Армия обороны Израиля начала ослаблять ограничения, введенные в рамках спецоперации, хотя ракетные обстрелы продолжились и после вступления в силу перемирия, сообщает JNS. В израильских общинах вблизи Газы сняты блокпосты, контрольно-пропускные пункты Керем-Шалом и Эрез, ведущие в сектор Газа, вновь открылись.

Об очередной эскалации конфликта между Израилем и Палестиной читайте в публикации «Ъ» «Одна родина на двоих».

Мария Федотова