Лукашенко пропустил празднование Дня государственных символов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не появился на праздновании Дня государственных символов, которое проходило сегодня, 14 мая. На это обратила внимание белорусская газета «Наша Нива».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко на праздновании Дня Победы на Красной площади 9 мая.

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Лукашенко на праздновании Дня Победы на Красной площади 9 мая.

Фото: пресс-служба президента РФ

Утром на сайте президента Белоруссии было опубликовано поздравление с Днем государственных символов от Александра Лукашенко. Однако обращение по случаю праздника на мероприятии вместо президента зачитал премьер-министр Роман Головченко.

13 мая издания «Мотолько Помоги» и «Еврорадио» сообщали, что кортеж Александра Лукашенко приехал к зданию Республиканского клинического медицинского центра. По информации СМИ, кортеж пробыл на территории больницы около двух часов.

Тем временем «Наша Нива» со ссылкой на источники сообщала, что среди приближенных к господину Лукашенко распространяется версия о вирусном заболевании у президента. Якобы в последние дни несколько человек из его окружения также заболели.

Журналист белорусского издания Zerkalo.io в тот же день позвонила в пресс-службу белорусского президента и спросила о состоянии Александра Лукашенко. В отвей ей заявили: «Да все в порядке, все хорошо». На вопрос о том, почему он не посещает запланированные мероприятия, в пресс-службе ответили, что у господина Лукашенко «довольно плотное расписание, в том числе и работа с документами».

Последний раз на публике Александр Лукашенко появлялся 9 мая. Вначале он посетил парад Победы в Москве. При этом белорусский президент не прошел от Кремля по Александровскому саду с лидерами стран СНГ. «Наша Нива» отмечает, что его везли на электромобиле.

На неформальном завтраке в Кремле он отсутствовал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял, что белорусскому лидеру «нужно было скорее ухеать» из-за мероприятий в Минске. Позднее Александр Лукашенко посетил церемонию возложения цветов к монументу на площади Победы белорусской столицы, однако с торжественной речью не выступал.

Лусине Баласян