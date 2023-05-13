Ракетная атака в небе

Как стало известно «Ъ», в Брянской области практически одновременно могли быть сбиты у границы с Украиной истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а также на окраине города Клинцы два вертолета Ми-8 ВКС России. Их экипажи погибли. Нападавших ищут на земле и в воздухе. Власти региона подтвердили крушение только одного вертолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Венявский, Коммерсантъ Фото: Сергей Венявский, Коммерсантъ

По предварительным данным, все они входили в одну авиагруппу — истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника. На аэродром не вернулись все четыре машины. Их пилоты погибли.

Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате крушения в Клинцах вертолета ранена местная жительница, повреждено пять домовладений. О других случаях власти региона не сообщали. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о крушении только одного истребителя Су-34, упавшего недалеко от границы. Ни губернатор, ни агентство о причинах крушений не сообщили.

По видеозаписям, выложенным в соцсети местными жителями, можно сделать вывод, что по крайней мере один Ми-8, упавший на окраине города Клинцы, был сбит ракетой. Предполагалось, что пуски осуществлялись с земли, поэтому брянскую полицию подняли по тревоге, объявив план «Перехват» для поиска возможных диверсантов.

Специалисты же предположили, что, судя по подлету ракеты к вертолету, атака скорее всего была проведена средствами поражения «воздух-воздух», то есть с самолетов или вертолетов противника. Таким образом, авиагруппа ВКС, скорее всего, попала в авиазасаду.

Николай Сергеев